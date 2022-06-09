Dernek Başkanı Ömer Suay okula yaptığı ziyarette bu farkındalığın öğrencilere kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayıp, toplanan kapaklarla 1 adet tekerlekli sandalye alınabileceğini belirterek, bu anlamlı projeye katkı koyan tüm öğrencilere teşekkür etti.Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 09:02
Öğrencilerden anlamlı destek
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji İyilik Gönüllülerinin düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İngilizce öğretmenlerinden Bahar Avşar'ın yürüttüğü Mavi Kapak Toplama Sosyal Sorumluluk Projesi, toplanan kapakların KKTC Engelliler Dayanışma Derneğine bağışlanmasıyla tamamlandı.
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