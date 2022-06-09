Öğrencilerden anlamlı destek

Dernek Başkanı Ömer Suay okula yaptığı ziyarette bu farkındalığın öğrencilere kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayıp, toplanan kapaklarla 1 adet tekerlekli sandalye alınabileceğini belirterek, bu anlamlı projeye katkı koyan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 09:02