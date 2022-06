ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde öğrenciler artan fiyatlara tepki gösterdi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri, küresel kriz ve TL’nin değer kaybı dolayısıyla okullarındaki her alanda ciddi fiyat artışı yaşanmasını protesto etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsünde rektörlük tarafından açıklanan yeni dönem öğrenim ve yurt ücretleri sonrası kampüs öğrencileri tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

“OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALI”

Düzenlenen protestoda, artan fiyatlar dışında, öğrenciler, okul yönetimine akademik kalitenin korunması için önlemler alınması, ulaşım, yemek ve barınma konusundaki ağır maliyetlere ve sorunlara ilişkin nitelikli çözümler üretilmesini, bu sorunların çözülmesi için de okul yönetiminin öğrencilerle koordineli olarak çalışmasını talep etti.

“OKUL ÜCRETİ 65 BİN TL, ‘OKUL OTOBÜSÜ’ ÜCRETİ İSE 7 TL OLDU”

Senelik okul yurt ücretlerinin neredeyse iki kat artarak 30 bin TL’ye kadar dayandığını ve okul ücretinin de 65 bin TL olarak açıklandığını belirten öğrenciler, okul otobüsünün dahi indi-bindi ücretinin 7 TL olduğunu aktardı.

“MADDİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI KAPSAMLI ÇÖZÜMLER TALEP EDİYORUZ”

Protestolarının "yıkıcı" bir üslup benimsemediğine, anayasal haklarından biri olan protesto hakkını barışçıl şekillerde kullandıklarını ifade eden öğrenciler, okul yönetiminin öğrencileri müşteri değil öğrenci olarak kabul etmesi gerektiğini, ekonomik kriz ve artan fiyatlar karşısında öğrencilerin adeta ezildiklerini, okulun maliyetlerinin tamamının öğrencinin üzerine yıkılamayacağını, okulda yaşanan maddi olumsuzluklara ilişkin yönetimden uzun vadeli ve kapsamlı çözümler talep ettiklerini ifade ettiler.

Protestoda öğrenciler tarafından yayınlanan bildiri şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar,

Bugün burada ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri olarak, sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz.

Okulumuzda yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz süreçlere baktığımızda hem akademik anlamda hem mali anlamda hem de okulumuzun bir üniversiteden beklenen faaliyetler anlamında okulumuza büyük umutlarla gelen öğrencilerimizin beklentilerini karşılamaktan hatta bir üniversitenin en temel sunduğu hizmetleri bile vermekten uzak olması, bugün bizleri burada bu durumu protesto etmek mecburiyetinde bırakmıştır.

Bizler burada sesimizi yükseltirken yıkıcı bir üslup benimsemiyoruz. Tam tersine okulumuzun sorunlarına yapıcı çözümler üretmek, bu yolla da bizlerin mağduriyetinin giderilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu noktada öğrenciler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak haklarımızdan da taviz verecek değiliz! Bizler yönetimden günü kurtaracak söylem ve politikalar değil, uzun vadede de okulumuzdaki sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak kalıcı ve yapısal çözümler istiyoruz.

Bu istek, bizlerin en doğal hakkıdır.

Bugün okulumuzda bizler yani öğrenciler, ekonomik krizin yıkıcı etkileri ve artan fiyatlar karşısında adeta eziliyoruz. Okulumuzdaki işletmeler, bizlerin yani öğrencilerin yararına çalışan ve kamu hizmeti sunan işletmeleri olarak değil, sadece kar odaklı çalışan işletmeler olduğu müddetçe, sağlık hizmetleri yetersiz kaldığı sürece, öğrenciler; akademik binalar ve yurtlar başta olmak üzere her alanda temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakıldığı müddetçe okulumuz gün be gün zarar görmeye, gün be gün kan kaybetmeye devam edecektir.

Bu noktada bizler;

Okulumuzun akademik kalitesinin düşmesi tehlikesine karşı etkin önlemler alınmasını, akademik kaliteyi etkilemesi muhtemel kararlardan vazgeçilmesi, orta gelirli bir aileye mensup bir öğrencinin dahi karşılaması oldukça güç olan yurt ve öğrenim ücretleri zamlarının geri çekilmesini, ulaşım ve yemek gibi konularda öğrencilerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakılmasına son verilmesini, okulumuzun sorunlarına ilişkin okul yönetiminin kapsamlı bir şekilde bizleri bilgilendirmesini, bir üniversitenin öğrencisine vermeyi taahüt ettiği imkanların verilmesini, gerekirse okulumuzun sorunlarının çözülmesi adına okul yönetimi ile öğrencilerin koordineli olarak çalışılmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimizin karşılanması, okulumuzun sorunlarının çözülmesi için, öğrencilere okulumuzun durumunun yönetim tarafından şeffaflıkla anlatılması ve öğrencilerin dinlenerek ortak akıl yoluyla kampüs sorunlarının çözülmesi için yönetimle birlikte karar alma süreçlerinde yer alması bizim bütün sorunlar için sunduğumuz açık bir reçetedir.

Unutulmasın ki bugün burada bizler, protesto yapmış olmak için protesto yapmıyoruz. Bizim tek amacımız, büyük umutlarla geldiğimiz okulumuzun sorunlarının giderilmesi, bizlere yani öğrencilere daha iyi eğitim şartları sağlanması, hiçbir arkadaşımızın yatağa aç girmemesi, barınma sorunu yaşamaması, öğrenimini etkileyecek maddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamasıdır.

Bunun yanında her fırsatta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünü ODTÜnün değerli bir bileşeni olarak vurgulayan ODTÜ yönetimini, bu vurguyla bağdaşacak şekilde Kuzey Kıbrıs Kampüsünün sorunlarını çözme konusunda "bizim sorumluluğumuz değil" anlayışından sıyrılarak hareket etmeye davet ediyoruz.

Zaman kampüsümüze özel üniversite zaman zaman da devlet üniversitesi muamelesi yapılsa da günün sonunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, her ne kadar özel statülü de olsa bir devlet üniversitesidir ve bir devlet üniversitesinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, bizlerin de maddi durumumuzu dikkate alarak hareket etmesi gerekir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için de okul gelirlerinin yalnızca ve yalnızca öğrenciden elde edilecek gelirlerle değil, çeşitli yollarla yaratılacak ek gelirlerle oluşturulması gerekmektedir. Okulumuzu maddi külfetinin neredeyse tamamını öğrencinin karşılamasını beklemek "özel statülü devlet üniversitesi" sıfatıyla bağdaşmamaktadır.

Unutulmasın ki ODTÜ KKK öğrencisi müşteri değildir.

Bu okul bizlerin, yani öğrencilerindir.”