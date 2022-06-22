Ocakta unutulan tava, yangına neden oldu!

Serdarlı’da Yeliz Kadiroğlu'nun ocakta unuttuğu tava, yangına neden oldu.

Polis'in olayla ilgili açıklaması şöyle:

21.06. 2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Serdarlı’da Yeliz KADİROĞLU'na ait evde ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir adet derin dondurucu, bir adet alüminyum pencere, bir adet plastik masa, yağmur suyu tahliye borusu ile sandüviç panel yanararak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.