Normandiya çıkarmasının başladığı gün. Mücadele asıl şimdi başlayacak…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün Milletvekili Kudret Özersay'ın istifa talebini oylayacak.

Kritik oylama öncesi, Kudret Özersay'dan anlamlı bir sosyal medya paylaşımı geldi. Özersay, mesajında "Bugün güzel bir gün olacak, mücadele asıl şimdi başlayacak…" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

1944’te böyle bir 6 Haziran günü doğdu Hüseyin usta, İkinci Dünya Savaşının seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasının başladığı gün. İnandığı şeyler uğruna cesaretle savaşırken tam 30 yaşında şehit oldu.

Doğum günün kutlu olsun Hüseyin usta.

Bugün güzel bir gün olacak, mücadele asıl şimdi başlayacak…