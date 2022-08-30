banner38

"Nijeryalı Öğrenciler, Siyasi Sığınma Başvuru Sahibi Olarak Güney Kıbrıs’a Geçiyor”

Rum Dışişleri Bakanlığı, Nijeryalı öğrenciler hakkında açıklama yaparak, Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini kaydetti.

"Nijeryalı Öğrenciler, Siyasi Sığınma Başvuru Sahibi Olarak Güney Kıbrıs’a Geçiyor”
banner37
banner23

Rum Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Nijeryalı öğrencilerin Türkiye tarafından “alet edildiğini” ileri sürdü.

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Nijerya hükümetinin  KKTC ile ilgili açıklamasını yorumladı.

"NİJERYALI ÖĞRENCİLER, SİYASİ SIĞINMA BAŞVURU SAHİBİ OLARAK GÜNEY KIBRIS’A GEÇİYOR”

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Dimitriu, Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini savundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türklerin Anadolu’dan asla çıkmayacağının...
Türklerin Anadolu’dan asla çıkmayacağının...
  1. Gündem

banner1

banner3