' Bayram tatili biterken, yine başladık' diyen Erhürman, 'bırakıp gitmek için daha ne olmasını bekliyorsunuz?' diyerek şunları kaydetti:

"Bayram tatili biterken yine başladık...

Önce yanlış alarm! 2'şer saatlik elektrik kesintisi uyarısı yapan KIB-TEK, kısa bir süre sonra kendi kendini yalanladı!

Ardından bu sabah, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası'ndan bugün Teknecik'e gelecek geminin çevre felaketine yol açma riski taşıdığına dair açıklama geldi.

Ve nihayet, bayramdan beri fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılan bir "haber"in (Sn. Üstel'in Sn. Atun'u görevden alabilmek için Ankara'dan icazet beklediği haberinin) yalanlanmayarak, yazılı basında yer almaya başladığını gördük...

Neresinden bakarsanız bakın, tam bir rezalet! Bırakıp gitmek için daha ne olmasını bekliyorsunuz?!"