Narkotikten bir darbe eski eser kaçakçılarına

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

19.01. 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.D.(E-32)'nin ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda eski eser nitelikli; bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 23:45