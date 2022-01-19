Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
19.01. 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.D.(E-32)'nin ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda eski eser nitelikli; bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Narkotikten bir darbe eski eser kaçakçılarına
Gazimağusa'da 32 yaşındaki zanlının evinde yapılan aramada iki adete eski eser ele geçirildi
Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
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