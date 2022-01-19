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Narkotikten bir darbe eski eser kaçakçılarına

Gazimağusa'da 32 yaşındaki zanlının evinde yapılan aramada iki adete eski eser ele geçirildi

Narkotikten bir darbe eski eser kaçakçılarına
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Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
19.01. 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.D.(E-32)'nin ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda eski eser nitelikli; bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 23:45
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