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Narkotik göz açtırmadı!

Lefkoşa’da bir ikametgahta yapılan operasyonda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, U.B.E.’nin (E-33) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulunarak emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı.

Narkotik göz açtırmadı!
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