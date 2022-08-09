Narkotik göz açtırmadı!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Dere Viran Sokak'ta, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.N.K.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere el konularak, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-29) tutuklandı.