Nakit para ve cep telefonu çaldı

Karşıyaka’da Anne Marie Flaam GULBRANDSEN ’a ait ikametgahından 300TL nakit para ve 1000 TL değerinde cep telefonu çalan şahıs tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:28.02. 2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Karşıyaka’da Anne Marie Flaam GULBRANDSEN ’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeri girilmiş ve içerisinden 300TL nakit para ve 1000 TL değerindeki cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.K(E-30) Konu ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde 06.03.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.