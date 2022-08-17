Naimoğlulları: A-101 Bizi Batırmaz Güçlendirir

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları Türkiye’nin zincir mağazalarından A-101’in KKTC’den süt alacak olmasının üreticilere büyük destek katacağını söyledi.

ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI İÇİN DESTEK OLUYORLAR

Tarım Bakanlığı’na bu işin olması için öncülük ettiklerini belirten Naimoğluları, “eğer bu iş olursa biz bu ülkedeki üretimin önünü açabiliriz. Üreticilerimizden bu ürünün alınması bizi batırmaz bizi güçlendirir. A-101 para kazanmak için değil üreticiye destek olmak için geldiler. Üreticinin sütünün gerçek fiyatını bulması ve üretimin devamlılığı için destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

FABRİKALAR CANLARI ÇEKİNCE SÜT ALIYORLAR

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları açıklamalarına şöyle devam etti;

A101 buraya geldi. Adamlar diyor ki bizim 12 Bin tane marketimiz var ve sütünüzün satılmasına yardımcı olacağız. Bizler de süt üreticileri olarak zaten maliyetleri biliyoruz. Ürün kendi başına pahalı burada. Onun için fiyatlar pahalanacak diye bir şey yok. Süt fabrikaları canları çektikleri zaman alıyorlar çekmediklerinde almıyorlar. Buradaki fabrikalara alternatifler koymazsak zaten batacağız ve fabrikaların insafına kalacağız. Ondan dolayı A-101’in gelmesini destekliyoruz.