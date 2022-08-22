Müteahhitlerin en büyük sorunu çözüldü

Bakan Erhan Arıklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapım işleri ihalesinde uygulanacak olan esaslar ve usuller tüzüğünde yapmış oldukları değişiklikle müteahhitlerin sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kaldırmış olduklarını ve kamu ihalelerinin önünü açıp şu anda herhangi bir sıkıntı kalmadan müteahhitlerin kamu ihalelerine rahatlıkla teklif verip mağdur olmayacaklarını dile getirdi.

GÜRCAFER: BU BİR DEVRİMDİR