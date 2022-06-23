“Muhaceret affıyla ilgili çalışmamız var”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, muhaceret affıyla ilgili çalışmaları olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Muhaceret affıyla ilgili bir çalışma olduğunu kaydeden Öztürkler, “Farklı alanlarda cezaya düşmüş kişilerle ilgili bir af çalışması var. Bu çalışma tamamlandıktan sonra affın kapsamı ortaya konacak. İçişleri Bakanlığı olarak 2-3 hafta içerisinde bir adım atmayı düşünüyoruz” dedi.

“Benim üzerimde hiçbir baskı yok”

Vatandaşlık konusu hakkında konuşan Öztürkler, “Bu ülkenin yasaları vardır. Bu yasalarla birlikte yasal hakkını kazanan, ekonomik ve sosyal süreçlerini tamamlayan kişiler vardır. Bu kişilerin haklarının verileceğini söyledim. Daha önceki bakanlar hangi uygulamayı yaptıysa, o uygulamayı yasal çerçevede gerçekleştiriyoruz. Bazı kesimlerin iddia ettiği gibi benim üzerimde hiçbir baskı yok” dedi.

Öztürkler, “Beyaz kimlik oy verme, seçme seçilme hakkı vermiyor ancak ikametle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor ve birçok haktan yararlanılabiliyor. Beyaz kimlik konusunda bir sıkıntımız yok. Şuan vatandaşlık alınabilmesi için 11 ardışık mühür olması gerekiyor. Ancak beyaz kimlikte 6 ardışık mühür olması gerekiyor” dedi.