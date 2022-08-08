Muhaceret affında çalışmalar tamamlandı

Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, binlerce kişinin beklediği Muhaceret affı hakkında konuştu.

Muhaceret Affının ne zaman çıkacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Öztürkler, çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “Muhaceret affı ile ilgili bugün veya yarın Savcılıktan cevap gelecek. Savcılıktan gelen görüş doğrultusunda son düzenlemelerimizi yapıp Bakanlar Kurulu’na muhaceret affını sunacağız” dedi.

Muhaceret affına gelen bir önceki affın sınırlı olduğunu belirten Öztürkler, yeni gelecek olan muhaceret affının genel af noktasında olacağını kaydetti. Öztürkler, “Çıkacak olan afta kıstaslar olacak ve kıstaslara uyacak olan kişilerin kayıt altına alınmasını sağlayacağız. Ancak, çıkacak olan af, bir önceki aftan daha kapsamlı olacak” diye konuştu.