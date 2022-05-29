MS Derneği'nden Benter'e Teşekkür

Pandemi nedeniyle uzun zamandır biraraya gelemeyen MS Derneği üyeleri, Girne'de gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda buluştu. Kahvaltıya Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de katıldı.

Katılan dernek üyeleri mutluluklarını ifade etti. Evkaf'ın katkısıyla ilk defa dernek binasına sahip oldukları için de başkan Sibel Hançerli tarafından Benter'e teşekkür sertifikası verildi.

Daha önce MS hastalığına ilişkin bir ilaç konusunda gündeme gelen Benter ise "Evkaf'ın her türlü desteğinin devam edeceğini, ellerinden geleni yapacaklarını" belirtti.