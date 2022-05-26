Mine Atlı: Elbette ki masumiyet karinesi söz konusu polis için geçerlidir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, bir polis memurunun tutuklu bulunan kadına cinsel saldırıda bulunması üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Atlı, “Elbette ki masumiyet karinesi söz konusu polis için geçerlidir. Ancak bu hususta etkin tahkikat yürütülmesi çok önemli” dedi.

“Ne bu ülkede ne de başka ülkelerde polisin ilk kez böyle bir durumla itham edilmesi söz konusudur” diyen Atlı, “Ancak ülkemizdeki fark birçok polis karakolunda ve müdürlüklerde tutukluların olduğu hücrelerde kamera sistemi olmamasıdır. Derhal buna çare üretilmelidir” ifadelerini kullandı.

Atlı, şöyle devam etti:

“Ayrıca haberlerin yorum kısmında kadının 'rızası'na ilişkin birçok yorum var. Tutuklu bir kadının bir polis memuruna böyle bir güç dengesizliğinde 'rıza' göstermiş olma ihtimalini düşünmek şuursuz bir bilinçsizliktir.

Küçük yaştan itibaren ‘rıza'nın öğretildiği müfredatlar hazır. Ancak iktidarların bu yönde bir iradesi yok. Farkındalik sahibi, şeffaf, temiz bir toplum yaratmanın yolları var. Yeter ki irade olsun.”