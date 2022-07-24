Milli irade Saygı Platformu Başkanı (MİSP)Talip Sancar Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını basılmasının kabullenez bir hata olduğunu ve bunun telafisinin mümkün olmayacağını belirtti.

Başkan Sancar , Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor,

Bizler milli iradeye Saygı Platformu olarak bu kritik hata ile hükümetin gerekenin yapacağına inanıyoruz.

Milli birliğe zarar verecek bu hata kabul edilemez.

Yapılan bu hatanın telafisinin mümkün olmayacağını belirtir.

İlgili yanlışlığı yapanların görevden alınmasını talep ediyoruz.

MİSP Başkanı Talip Sancar