Mide bulandıran olay...

Yeğenine cinsel istismara teşebbüs suçlarından tutuklanan M.E. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan M.E.’nin 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2017-2022 tarihleri arasında zanlı M.E.’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğunun müteakip defalarca çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra cinsel tecavüze teşebbüs edip çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

ZANLI SUÇLAMALARI KABU ETMEDİ

Polis, M.E.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini, sadece dayı şefkati ile kucağına oturtup yanaklarından öptüğünü söylediğini anlattı.

ÇOCUK, 7 YAŞINDAN BERİ İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi. Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 14:09