Miçotakis Türkiye'ye ABD'den diklendi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından ABD Kongresi'ne bir konuşma gerçekleştirerek Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın provokatif duruş sergilediğini ifade eden Miçotakis, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiklerini iddia ederek Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Miçotakis, kongrede 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı.ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

MİÇOTAKİS, ABD KONGRESİ'NDE KONUŞTU

Biden ile buluşmasının ardından ziyaretlerine devam eden Miçotakis, ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Ukrayna- Rusya savaşı hakkında Putin'in saldırının karşısında durduklarını belirten Miçotakis, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine destek verdiklerini de söyledi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis, Ankara'nın bölgede provokatif bir duruş sergilediğini ve Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:"Buradan tüm otoriter liderlere bir mesaj göndermeliyiz. Bu nedenle son 48 yıldır bizi rahatsız eden bir konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. Türkiye'nin işgali ve Kıbrıs'ın bölünmesi... İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Yunanistan her zaman komşularına dostluk eli uzatır ancak komşularımızla olan anlaşmazlıklarımızı çözmek için uluslararası hukukta tek bir çerçeve vardır. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşlarıda dahil. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken, NATO'nun güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum

"AYAKTA ALKIŞLADILAR

Miçotakis'in konuşmasının ardından salonda herkesin ayağa kalkarak 3 dakika boyunca Yunan Başbakanı alkışladığı görüldü.