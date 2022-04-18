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Meteoroloji Dairesi’nden vatandaşlara uyarı!

Meteoroloji Dairesi’nden vatandaşlara uyarı!
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Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu hava yine bölgemizde etkili oluyor…

Toz zerreciklerinin Salı gününe kadar ülkede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Tahminlere göre hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyredecek.

Bu arada, alçak basınç sistemi ile ilik ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgemizde bugün  hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Rüzgar, güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Deniz kaba yer yer çok kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 yer yer 2 buçuk metre, görüş mesafesi iyi olacak

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