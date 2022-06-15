Memur-Sen’den broşürlü eylem

Kıbrıs Türk Memur Sendikası başlattığı “zamlara hayır diyoruz” eylemi kapsamında bu sabah Lefkoşa’da broşür dağıttı. Sendika Başkanı Akın Manga, hükümeti, halkın refahı odaklı ortak çözüm üretmeye çağırdı.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memur-Sen başlattığı “zamlara hayır diyoruz” eylemi kapsamında saat 07.00-08.00 saatleri arasında Başbakanlık trafik ışıklarında broşür dağıttı.

Broşür dağıtımının ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Türk Lirası’nın değer kaybının sürdüğü ve sektör çalışanlarının alım gücünün düştüğü görüşünü ifade etti.

Ekonomik çarkın artık dönmediğini savunan Manga, ekonomik çarkların dönmesi için hükümet edenleri var olduğunu savunduğu zam politikalarından vazgeçmeye çağırdı.

Hükümeti acil önlem almasını isteyen Manga, “1 Temmuz’dan geçerli olacak şekilde yeni asgari ücret belirlemeye çağırıyoruz. Emekli ve çalışanların maaşlarına da geçerli olacak maaş artışlarının gerçekleşen enflasyonun üzerinde olması gerektiği inancındayız. Memur-Sen olarak ancak bu şekilde alım gücünün artırılması halinde tüketimin teşvik edilebileceğine ve ekonominin çarklarının dönmesinin sağlanacağına inanıyoruz. Bundan sonrası için de hayat pahalılığının her iki ayda bir yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.