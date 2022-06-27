Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısı, 27/06/2022-29/06/2022 tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.
Memur-Sen’i temsilen bu toplantıya, Genel Başkan Akın Manga, Yağmur Çelik ve Sultan Durusular katılmaktadır. Memur-Sen Genel Başkan ‘ı Akın Manga, toplantının tebliğ konuşmasında, önümüzdeki dönemde, KKTC Devleti’nin tanınması yönünde, üye Devlet’lerce girişim ve destek talebinde bulunmuştur.
Kamu oyu ve üyelerimize duyurulur.
Memur Sen Ülkemizi Azerbaycan'da temsil edecek
Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısı, 27/06/2022-29/06/2022 tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.
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