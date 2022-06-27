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Memur Sen Ülkemizi Azerbaycan'da temsil edecek

Memur Sen Ülkemizi Azerbaycan'da temsil edecek
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Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısı, 27/06/2022-29/06/2022 tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.
   Memur-Sen’i temsilen bu toplantıya, Genel Başkan Akın Manga, Yağmur Çelik ve Sultan Durusular katılmaktadır. Memur-Sen Genel Başkan ‘ı Akın Manga, toplantının tebliğ konuşmasında, önümüzdeki dönemde, KKTC  Devleti’nin tanınması yönünde, üye Devlet’lerce girişim  ve destek talebinde bulunmuştur.
   Kamu oyu ve üyelerimize duyurulur.

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