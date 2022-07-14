Mehmet Seyis hastaneye kaldırıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ‘oksijene erişim’ sorunu yaşaması nedeniyle, yarın hastane önünde yapılacak olan eylemin sağlık sorunları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seyis, rahatsızlığı nedeniyle eylemin iptal edildiğini belirtti. Seyis, ambulansla Lefkoşa’ya kaldırılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis, sosyal medya üzerinden yarın saat 11.00’da Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ziyaretçi giriş kapısının önünde eylem yapacağını duyurmuştu.

Seyis, “Sizin duyarsızlığınıza daha fazla sabredemeyeceğim. Yani kimse bizden, üsttekilerin kendi egolarınızı tatmin ederken, bizim yavaş yavaş eziyet ile ölüme razı olmamızı beklenmesin. Yapılması gerekeni yapar ve gelirim hastanenizin önüne orada direndiğim kadar direnirim. Yatar, kalkar yine gelirim” dedi.