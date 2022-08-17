banner38

Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de temaslarda bulunacak…

Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de temaslarda bulunacak…
banner37
banner23

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de temaslarda bulunacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu tarafından paylaşılan programa göre, Mehmet Nuri Ersoy busabah saat 10.30’da KKTC’ye gelecek.

Ersoy, saat 11.00’de restore edilen Barbarlık Müzesi’nin açılışına, 13.15’te ise Bakan Ataoğlu’nun onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Ersoy, saat 12.30’da Fikri Ataoğlu, 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 18.00’de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” belgeseli galasına katılacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 09:28
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KTTO, asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi
KTTO, asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi
  1. KKTC

banner1

banner3