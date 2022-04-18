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Meclis’te ‘yalancı’ atışması

Meclis Genel Kurulu’nda KIB-TEK ile tartışmalar ve doğrudan jeneratör alımı tartışmaları çerçevesinde “kim kime yalancı dedi” tartışması yaşandı.

Meclis’te ‘yalancı’ atışması
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Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, Tufan Erhürman’a dönük “yalancısın, havada uçarsın” diye konuşunca, Meclis Başkanı Zorlu Töre, karşılıklı argo atışmaların tutanaklardan silinmesini istedi.

Erhürman, “Yalancı demek serbest ise biz edebimizi sabahtan beri boşu boşuna edep gösterisi yapıyoruz” diye konuştu.

Yerinden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “ilk yalancı” diyenin CTP milletvekilli Erkut Şahali, olduğunu iddia etti.

Ardından 'yalancı' tartışmalarına Şahali de katıldı.

Vekiller bir süre, bir birlerini 'yalancılıkla' suçlamaya devam etti.

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