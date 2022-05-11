“Meclis’in Meşru Olmadığını İddia Etmedik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütün bu ‘fasariyayı’ temizleyecek olanın halkın iradesi olduğuna dikkat çekti. Kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu vurgulayan Erhürman, “Biz hiçbir noktada hükümet meşru değil derken, Meclis’in meşru olmadığını iddia etmedik. Bu meclis halk tarafından seçilmiştir ama bu hükümet halk tarafından seçilmemiştir. Kurulması planlanan hükümet meşru değildir. Meşru olmayan bir hükümete nasıl muhalefet edilirse öyle muhalefet edeceğiz” diye konuştu. BRT'de Baykan Gürses Özdağ ve Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bundan sonra partisinin örgütsel yapısına ‘dokuz kolla’ sarılacağının altını çizdi.

ERHÜRMAN: YAŞANANLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI, DOĞRU HAMLELERLE ENGELLENEBİLİRDİ

Yaşanılanların pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla açıklanamayacağını belirten Erhürman, demokratik ve ekonomik fukaralaşma yaşandığını vurguladı. Doğru hamlelerle yaşanılanların önemli bir kısmının engellenebileceğine dikkat çeken Erhürman, kimsenin, kendi sorumluluğundan arınmaya kalkmaması gerektiğinin altını çizdi. Karşılaştırılan ülkelerde yüzde 7 enflasyondan bahsedilirken, ülkemizdeki enflasyonun ise yüzde 90 olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Gıda enflasyonu yüzde yüzün üzerindeyken, başbakan kim olacak diye konuşuyoruz” dedi. Kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu ifade eden Erhürman, “Bütün bu ‘fasariyayı’ temizleyecek olan halkın iradesidir” diye konuştu.

“ATANMA, MEŞRU GÖRÜLEMEZ”

Erken seçim lafının ilk kez, birinci Faiz Sucuoğlu hükümetinin kurulmadan önce telaffuz edildiğini de hatırlatan Erhürman, o günden beridir krizlerin yaşanmaya devam ettiğini vurguladı. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun, ‘Türkiye Cumhuriyeti Sayın Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor’ sözlerini hatırlatan Erhürman, Sayın Faiz Sucuoğlu’nun da ‘Sayın Tatar Sunat Bey’i görevden alamadı’ sözlerini anımsattı. Erhürman, bütün bunların topluma, ‘bize müdahale edildi’ mesajı verdiğine dikkat çekti. Bir milletvekilinin genel başkan atanmasının meşru görülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Toplumun genelinde bir kişiden de bu yaşananlar normaldir lafını duymuyorum. Kimilerinin bunu normalleştirme çalıştığını da görüyoruz” dedi.

“YAŞANANLAR NORMALLEŞTİRİLEMEZ”

Ortada ‘dev bir delik’ oluştuğunun altını çizen Erhürman, bu boşluğun ancak halkın iradesiyle doldurulabileceğini belirtti. Sayın Hasan Taçoy’un ‘kurultay için sahaya iniyorum’ sözlerini hatırlatan Erhürman, “Bu ülkede ekonomik kriz var seçim mi düşüneceğiz diyenler vardı. UBP kurultayı mı erken seçim mi daha tehlikelidir bu ülke için?” diye sordu. Yaşananları asla normalleştirmeyeceklerinin altını çizen Erhürman, bugüne kadarki muhalefetlerinden daha farklı bir muhalefet sergileyeceklerine vurgu yaptı. Erhürman, “Burada doğru iş yapmayan, demokratik olmayan değil, aynı zamanda meşru olmayan bir hükümet olacak karşımızda. Yol haritası ne olacak PM’de görüşeceğiz” diye konuştu.

“MECLİS’İN MEŞRU OLMADIĞINI İDDİA ETMEDİK”

Kendilerinin ısrarla hükümetin meşru olmayacağını söylediklerini kaydeden Erhürman, “Biz hiçbir noktada hükümet meşru değil derken, Meclis’in meşru olmadığını iddia etmedik. Bu meclis halk tarafından seçilmiştir ama bu hükümet halk tarafından seçilmemiştir. Kurulması planlanan hükümet meşru değildir. Meşru olmayan bir hükümete nasıl muhalefet edilirse öyle muhalefet edeceğiz” dedi. Bu kez demokratik nezaket sınırlarının zorlandığına dikkat çeken Erhürman, böyle bir yapıyla koalisyon görüşmesi adı altında görüşmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Sadece halkın değil, UBP’nin de iradesini temsil etmeyen bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erhürman, “Bu ne halkın ne de UBP’nin iradesini temsil eder. Kurumsal ilişki kurmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

“İSTİKRAR DİYENLER MEMLEKETİ BU HALE GETİRDİ”

“Elimi taşın altına koyacağım” lafının artık halkın gözünde yıprandığını vurgulayan Erhürman, halkın, bu lafın ne anlama geldiğini artık anladığını söyledi. Erhürman, “Bu arkadaşların derdi elini taşın altına koymak değil, sadece hükümette yer almak” ifadelerini kullandı. UBP’nin seçim döneminde kullandığı ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ sloganlarını hatırlatan Erhürman, ikisinin de gerçekleşmediğini belirtti. İstikrar diyenlerin memleketi bu hale getirdiğine işaret eden Erhürman, antidemokratik ortamdan ve ekonomik krizden mümkün olan en az zararla geçilecek bir mutabakat hükümeti kurulmasını söylediklerini belirtti.

“HEM YAPAMIYORSUNUZ HEM DE KOLTUKLARA TUTUNDUNUZ BIRAKMIYORSUNUZ”

Tekliflerinin bunu yaparak bir geçiş hükümeti kurmak olduğunu kaydeden Erhürman, “Geçişi sağlayalım halkın iradesine gidelim dedik. Bunu anlamazdan geldiler” dedi. “Sayın Ersin Tatar evlere şenlik” diyen Erhürman, ortada bir oyun döndüğünü vurguladı. Hükümettekilerle Sayın Ersin Tatar’ın Anayasa kelimesini ağızlarına almaması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Anayasa’yı defalarca paspas edenler, bize Anayasa’dan bahsetmeye çalışıyor” diye konuştu. Memleketin inanılmaz bir kaosun içine sokulduğunu ifade eden Erhürman, “Hem yapamıyorsunuz hem de koltuklara tutundunuz bırakmıyorsunuz. Enflasyon yüzde 90. İnsanlar batıyor. Bu arkadaşlar başka şeylerle meşgul” dedi.

“PARTİMİN ÖRGÜTSEL YAPISINA 9 KOLLA SARILACAĞIM”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, ’11 ay UBP’nin iç meseleleri yüzünden hiçbir şey yapamadık, ardından diğer hükümette 59 gün yine UBP’nin iç meseleleri yüzünden hiçbir icraat yapamadık’ itiraflarını hatırlatan Erhürman, “Durmadan UBP’yi suçluyor Sayın Arıklı. Şimdi de hükümet kuracaklarını söylüyor. İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Kim konuşursa bir gün sonra tersini yapıyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi içinden geldiğini söyleyen Erhürman, yaşananların kabul edilemeyeceğini ifade etti. CTP’nin örgütsel yapısının, UBP’nin örgütsel yapısına benzemediğine dikkat çeken Erhürman, partisinin örgütsel yapısıyla gurur duyduğunun altını çizdi. “Yaşananları gördükten sonra, 9 kolla sarılacağım partimin örgütsel yapısına. UBP’nin içinden çıkmış biri olarak Sayın Tatar ile UBP arasında yaşanan durum, CTP’de yaşansaydı, Arabahmet’te neler olurdu bilmem. İyi ki de öyle olurdu. Partimin örgütsel yapısına bundan sonra 9 kolla sarılacağım” dedi.