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Meclis toplantısı öncesi ortalık gerildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Belediye Emekçileri Sendikası (BES)’ in üyelerine yaptığı eyleme katılım mesajına ve “2010 memur intibakları ve toplu iş sözleşmeleri tehlike altında” uyarısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da Yeşilırmak'a karşı açıklamalarda bulundu.

Meclis toplantısı öncesi ortalık gerildi
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Yeşilırmak “Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın, Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:

Bu kadar samimiyetsizlik ve bir sendika anlayışı! Nedir bu anlayış ?

Çalışan emekçi kardeşlerimizi kullanarak onlara yalan, yanlış bilgi vererek onları kışkırtmak ve kaos yaratmak.

Biz buna genel olarak statüko diyoruz.

Yani mevcut düzenin devamı...

Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın. Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi.

Yasanın ilgili maddelerini de sizlerle paylaşmak isterim.

Yeşilırmak “Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın, Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:

Bu kadar samimiyetsizlik ve bir sendika anlayışı! Nedir bu anlayış ?

Çalışan emekçi kardeşlerimizi kullanarak onlara yalan, yanlış bilgi vererek onları kışkırtmak ve kaos yaratmak.

Biz buna genel olarak statüko diyoruz.

Yani mevcut düzenin devamı...

Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın. Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi.

Yasanın ilgili maddelerini de sizlerle paylaşmak isterim.

Yalınkaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Sn Emrah Yeşilırmak, kendine güveniyorsan hangi tv de istersen Belediyeleri ve hazırladığınız tasarıyı kamuoyu önünde konuşmaya tartışmaya ben varım, sanal alemde ahkam kesmek kolay, hem emekçiyi hem kamuoyunu yanıltıp sendikaları itibarsızlaştırmak senin haddine değil"

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