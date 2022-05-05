Meclis'te sıcak saatler...

Ulusal Birlik Partisi ( UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi.

Toplantıda Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi Genel Başkan ve Genel Sekreterler yer aldı.

Saat 13.00 sıralarında son eren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman toplantıda ülkenin genel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, toplantıda hükümet kurma konusu ile ilgili bir görüşme olmadığını vurguladı.