Meclis'in gündemi yoğun

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.15’te ikinci denemsinde Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da ilk olarak, sürekli komiteler ile geçici ve özel komitelerin meclis tatili sırasında çalışmalarına onay verecek tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ise oyçokluğuyla kabul edildi.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinde ilişkin tezkereler oyçokluğuyla kabul edildi.