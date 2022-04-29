Meclis bayramlaştı!

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Meclis çalışanlarının bayramını kutladı ve onlara hitap etti.

Etkinlikte Meclis Divan Kurulu Üyesi Milletvekili Alişan Şan da hazır bulundu.

Başkan Töre, Meclis personeline hitaben yaptığı konuşmada bayramların güzellikleri barındıran müstesna günler olduğunu ifade ederek çocukların ve herkesi sevineceği güzel günlerde geçmesini diledi.

Sevginin hiçbir zaman eksik olmaması gerektiğini kaydeden Başkan Zorlu Töre, tüm Meclis personelinin ve ailelerinin bayramını kutladı, sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında Meclis çalışanlarının belki de ailelerinden fazla bir birini gördüğüne değinerek dayanışma içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğine değinen Özdenefe, bütün zorluklara rağmen bütün personele koyduğu katkılardan dolayı teşekkür etti ve iyi bayramlar diledi.