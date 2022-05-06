Mayıs ayında karda mahsur kaldılar

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.