Marmaris'teki yangında son durum! Çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Son dakika haberine göre 21 Haziran akşamı saat 20.00 sıralarında Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlerle mücadele 4'üncü günde devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Alınan bilgilere göre şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler Marmaris ilçe merkezine ilerlerken, duman ve küllerin ise bölgeye ulaştığı belirtildi.

Öte yandan Bakan Soylu dün akşam yaptığı açıklamada, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu da itiraf ettiğini belirtmişti. İşte Marmaris'teki yangında son gelişmeler...

23.30: "ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarın öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

23.23: TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3'ER BİN TL YARDIM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Temennimiz, yaşadığımız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesi. Ümitsiz değiliz, inşallah çalışmalarımızı yarın sürdüreceğiz. Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlerinden tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit yardımda bulunuyor, hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim, onlara da teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, AFAD yetkileri tarafından verilen brifingde toplam 131 haneden 435 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.

22.50: YANGINI FAİLİ, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

orman yangınını çıkaran şüpheli S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.