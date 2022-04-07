“Maria’mdan Uzak Dur, Ben Nijeryalıyım Seni Öldürürüm”

Kız arkadaşından ayrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı İran uyruklu M.H’ye

hitaben “Maria’mdan uzak dur, beni tanımıyorsun, Nijeryalıyım, seni öldürürüm” demek

suretiyle şiddet tehdidinde bulunan Nijerya uyruklu C.J.O.O şikayet üzerine 06.04.22

tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 07.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi”

suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak

serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis

memuru Hasan Tanyeri, 05.04.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Gazimağusa’ da bir iş

yeri önünde, kız arkadaşından ayrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı müştekiye hitaben

“Maria’mdan uzak dur, beni tanımıyorsun, Nijeryalıyım, seni öldürürüm” demek suretiyle

şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Olayın 06.04.22 tarihinde polise intikal ettikten sonra ayni gün zanlının tutuklandığını

belirten tanık, zanlı ile müştekinin ayni apartmanda ikamet ettiklerini, zanlıya ayni ithamlarda

bulunduğu gerekçesiyle müştekinin de tutuklandığını ve aleyhinde dosya tanzim edildiğini

söyledi.

Nijerya uyruklu olup KKTC’ de öğrenci statüsü ile bulunan zanlıya aleyhindeki suçla ilgili dava

tebliğ edildiğini, zanlının ithamı kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğuna değinen

tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının

teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır

bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 4 bin T.L

nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması

yönünde emir verdi. (MHA)