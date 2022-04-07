Kız arkadaşından ayrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı İran uyruklu M.H’ye
hitaben “Maria’mdan uzak dur, beni tanımıyorsun, Nijeryalıyım, seni öldürürüm” demek
suretiyle şiddet tehdidinde bulunan Nijerya uyruklu C.J.O.O şikayet üzerine 06.04.22
tarihinde tutuklandı.
Zanlı bugün 07.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi”
suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak
serbest kaldı.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis
memuru Hasan Tanyeri, 05.04.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Gazimağusa’ da bir iş
yeri önünde, kız arkadaşından ayrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı müştekiye hitaben
“Maria’mdan uzak dur, beni tanımıyorsun, Nijeryalıyım, seni öldürürüm” demek suretiyle
şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.
Olayın 06.04.22 tarihinde polise intikal ettikten sonra ayni gün zanlının tutuklandığını
belirten tanık, zanlı ile müştekinin ayni apartmanda ikamet ettiklerini, zanlıya ayni ithamlarda
bulunduğu gerekçesiyle müştekinin de tutuklandığını ve aleyhinde dosya tanzim edildiğini
söyledi.
Nijerya uyruklu olup KKTC’ de öğrenci statüsü ile bulunan zanlıya aleyhindeki suçla ilgili dava
tebliğ edildiğini, zanlının ithamı kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğuna değinen
tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının
teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır
bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 4 bin T.L
nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması
yönünde emir verdi. (MHA)
“Maria’mdan Uzak Dur, Ben Nijeryalıyım Seni Öldürürüm”
Kız arkadaşından ayrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı İran uyruklu M.H’ye