Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ Nedeniyle Mesaj Yayımladı

KKTC Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 64'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 46'ıncı yıldönümlerinin kutlandığı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

KKTC Maliye Bakanı Alişan Şan,Toplumsal Direniş Bayramıolarak kutlanan 1 Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderini tayin eden önemli bir gün olduğunu belirterek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Bunun yanısıra,Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethini kutladığımız bugün, aynı zamanda kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümlerini de büyük bir gururla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk tarihinde, bizler için her biri ayrı ayrı önem taşıyan üç yıldönümünün aynı günde kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını idrak etmenin coşku ve gururunu yaşarken, bu vesile ile verilen varoluş mücadelemizde, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimize, Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.