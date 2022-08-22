Mahkemeye sunulan rakamlar dudak uçuklattı

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 2 milyon 550 bin Euro’yu zanlı Ö.T'ye teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.Davulcu, Nisan 2022 tarihinde zanlı S.T’nin Kripto hesabında 205 milyon dolar para transferi olduğunu ve farklı hesaplara aktarıldığını belirtti.

Davulcu, Nisan 2022 tarihinde zanlı S.T’nin Kripto hesabında 205 milyon dolar para transferi olduğunu ve farklı hesaplara aktarıldığını belirtti.

Polis, kripto hesaplarla kara paranın izini kaybettirdiklerini anlattı.

Polis, yine S.T’nin yönlendirmesiyle iki kişinin para getirdiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki baba-oğulun tutuklu, 15 yıldır KKTC’de yaşayan ve işyerleri olan zanlı Ö.T'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, baba-oğul iki zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç Hacımulla, zanlı Ö.T'nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 150 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 3 kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kaynak: kamalı haber