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Maaş kesintisi, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı!

Sendikalar, maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Sendikaların Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yapılan açıklamada, hükümetin ülkeyi yönetemediği açıklamasına yer verildi.

Maaş kesintisi, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı!
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Sendikalar,  maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Sendikalar,  saat 10.30 da Lefkoşa Mahkemeleri önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yaptığı basın açıklamasında, hükümetin ülkeyi yönetemediğini belirtti.

KTÖS tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Ülkeyi yönetemiyorlar, beceriksizler, sermayede fedakarlık yapmıyorlar.” açıklamasına yer verildi.

Burak Maviş yaptığı açıklamada, hükümetin asgari ücretliden fedakarlık beklediğini belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Maviş, hükümete istifa etmeye çağırdı. Maviş, yurtdışında bulunan temsilciliklere değinerek, vatandaşımızın olmadığı yerde ofis açtılar." açıklamasında bulundu.

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