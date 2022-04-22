Dev-İş Başkanı Eski Başkanı Mehmet Seyis yaşadığı sağlık sorunları sırasında kendisine yardımcı olan Dr. Mustafa Akansoy’a yapılan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki takınılan tutumu eleştirdi.

Dev-İş Başkanı Eski Başkanı Mehmet Seyis sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

Lütfen Doktorlarımıza Ulaşımımız Zorlaştırılmasın ve Engellenmesin

-Mustafa Akansoy gibi sağlık sistemimize önemli katkılar sağlayıp özverili çalışmalar yapan bir genç doktorumuz onurlandırılması gerekirken hastalarını onun üzerinden cezalandırmak kabul edilir değildir.

-İdeopatik Pulmoner Fibroris (İPF) hastalığına yakalanmam nedeni ile sendikadaki görevimden ayrılmamın üzerinden yedi yılı aşkın zaman geçti. Bu güne kadar hastalığım ile alakalı yakındığımı veya nasıl bir hastalık olduğunu anlattığımı sanırım pek duyan olmadı. Bu yazı ile de amacım kendimi anlatmak değil ama, yalnız benim değil akciğer hastalıkları yaşayan insanların, Doktoruna güvenmesinin ve ulaşabilmesinin öneminin anlaşılır olması için biraz yakınacağım.

Önce özet olarak nedir bu İPF hastalığı? Genel olarak insanlarımız KOAH hastalığını duymuştur ama İPF pek bilinmiyor, çünkü daha ender görülen ve aslında tam olarak da nedeni bilinmeyen bir hastalık. Tüm akciğer hastalıklarının oluşumunda etken olabilen sigara neden olabileceği gibi, çalışma yaşamında maruz kalınan kokular-toz-duman ve benzer faktörlerden herhangi biri veya birileri neden olmuştur ama bunu tam olarak bilemeyiz.

Koah’tan ayırt edilebilecek en büyük farkı, her iki hastalıkta da kayba uğrayan akciğer işlemlerinin geri dönüşümü olmamakla birlikte Koah olumlu geçen tedaviler sonucu ilerlemesi engellenebilir. İPF ise, yavaş veya hızlı ama ilerlemeye devam eder. Yeni hasta olduğum zaman yaşam süresi le alakalı bazı kaynaklardan 1-3 yıl arası, bazı kaynaklarda ise 3-5 yıl arası gibi süreler olduğunu okumuştum.

Sonra Doktorum Mustafa Akansoy ile bu konuyu açıkça konuştum. Dr. Mustafa Akansoy’u sanırım son dönemlerde pandemide riskleri göze alarak ekip çalışmalarına katkısı ve özverili çalışmaları ile veya devlet hastahanelerinde yakın zaman önceye kadar olmayan Uyku Apnesi odası, solunum test cihazları gibi önemli tıbbi teçhizatların kazandırılmasındaki rolü ile hepimiz tanıyor veya biliyoruz.

Neyse hastalığıma dönecek olursak Mustafa bey bana bu konuda zamanı geldiğinde bir psikiyatris eşliğinde bilgi vereceğini ama konu açıldığına göre konuşmayı yapabileceğimizi söyleyip anlattı. Yani o gün benim hem hastalığımın doktoru hem de beynimin-ruhumun doktorluğunu yaptı. Yine özetle söylediği geçmişte olmayan bazı ilaçların artık olduğunu ve tedavide istekli disiplinli de olunması halinde yaşam kalitemde bazen az, bazen çok ama sonuçta düşüşler olmasını da kabullenip kendimi tedaviye odaklamam halinde hastalığın kayda değer ilerlemeler de gösteremeyeceğini izah etti.

Zaten bir süre sonra da kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Evet, zaman zaman biraz dökülüyordum ama Dr. Mustafa Akansoy’a Mağusa hastahanesinde ulaşmam için mesaj ile veya telefon ile temas kurmam yeterli oluyordu. Bu nedenlerden dolayı kendimi hep şanslı saydım. Yedi yıldan fazla bir hala yaşamış olmamda doktorumun etkisinin farkındayım.

Bundan dolayı samimi olarak “Seni Kıbrıs Cumhuriyetinde tedavi ettirelim diyen” Kıbrıslırum sendikacı yoldaşlarıma da, “Seni Türkiye’de tedavi ettirelim” diyen Türkiyeli sendikacı yoldaşlarıma da teşekkür ederek doktorum güvenimi ve uyguladığı tedavi ile kendimi iyi hissettiğimi anlattım hep. Son zamanlarda Doktorumuza onun kendinden kaynaklanmayan nedenler ile Mağusa hastahanesinde ulaşmamızda sıkıntılar yaşamaya başladık. Yalnız ben değil başka hastalardan da ayni şikayetleri duyacaksınız.

Geçenlerde yine hastalığımda kendi ifademle dökülme meydana geldi. Mecbur kaldım ve aradım. İzinli günü imiş ve Mağusa’da idi. Hemen beni ambulans ile hastahaneye ulaşmam konusunda uyardı ve ben hastahaneye vardığımda orda bulundu. Uygulanacak tedaviyi ve hastahaneye yatışımı yaptı. Sonra koğuşta bir baktım hasta kaydında benim adım karşısında yine çok saygın ve iyi başka bir doktorun adı yazıyor. Ona ve hemşireler ile sağlık çalışanlarının tümüne de ayrıca teşekkür ederim.

Tabii hastahanede yattığım 2-3 gün Mustafa beyi göremedim. Meğer Mağusa hastahanesinde hasta görmesi Mağusa hastahanesi başhekimi tarafından engelleniyormuş. Sorunlarının ne olduğu ne beni ne de başka hastaları ilgilendirmiyor ama doktoruma ulaşımıma zorluk çıkarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilir değildir. Devlet hastahanesi ne başhekimin ne bakanın ne de benim malım değil ama hepimizindir ve hiç kimsenin kendi özel malı imiş gibi hele de hastaları cezalandırır gibi doktorun hastaya ulaşmasına engel koyma hakkı olamaz. Bu sorun hemen çözülmelidir.

Biz hastalar başkalarının zorlaması ile doktor değişmek istemiyoruz. Söylemeden de edemeyeceğim. Yukarıda da değindiğim gibi Mustafa Akansoy gibi sağlık sistemimize önemli katkılar sağlayıp özverili çalışmalar yapan bir genç doktorumuz onurlandırılması gerekirken hastalarını onun üzerinden cezalandırmak kabul edilir değildir.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 11:31