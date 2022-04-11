Liderler bir araya gelecekler!

Alithia gazetesi, “Merkezde Kıbrıs Sorunu – Başkan Anastasiadis Kıbrıs Türk Liderle Aynı Etkinlikte” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği temaslar ve katılacağı bazı etkinliklerle Kıbrıs sorununu gündemin üst sıralarına çıkaracağını yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in, Çarşamba günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı, etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın “toplumsal cinsiyet eşitliği” konulu sosyal içerikli etkinliğin Ledra Palace’ta gerçekleştirileceğini aktardı.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in yarın, BM Genel Sekreterinin Asya, Avrupa ve Amerika Yardımcı Vekili Miroslav Jenca’la bir araya geleceğini, görüşmede Kıbrıs Rum tarafının tezleri ve Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin görüşlerini yinelemesinin beklendiğini de vurguladı.