Lefkoşa’da trafik kazası 1 kişi yoğun bakımda

Lefkoşa’da dün akşam saat 22.45 sıralarında, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, Ahmet Akbıçak 79 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 028 plakalı araç ile Kerim Seylıev yönetimindeki PR 470 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu trafik kazasına neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim Seylıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. GH 028 plakalı araç sürücüsü Ahmet Akbıçak tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.