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Lefkoşa ve İskele'de polisten sıkı denetim

Lefkoşa ve İskele'de polisten sıkı denetim
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Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleeri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da; faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 15 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 970 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 311 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de; faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 9 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 180 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 30 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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