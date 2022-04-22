Lefkoşa'da kuyumcu dükkanını kurşunladılar

Lefkoşa'da Surlariçi'nde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine, dün akşam meçhul şahıslar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle;

Lefkoşa'da Surlariçi'nde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine, dün akşam meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açılmıştır.



Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 11:37