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Lefkoşa'da feci olay... Ağır yaralandı!

Lefkoşa'da sakin 29 yaşındaki adam pencereden düşerek, ağır yaralandı.

Lefkoşa'da feci olay... Ağır yaralandı!
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Polis'in olayla ilgili açıklaması şöyle:

12.08. 2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Edipler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sakin Damith Botheju WELATHANTRILAGE(E-29), ikametgahın oturma odasındaki pencereden henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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