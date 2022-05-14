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Lefkoşa'da alkollü sürücü polis memuruna çarptı

258 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Fatih Ulaş trafik görevi yapan polis memuruna çarptı

Lefkoşa'da alkollü sürücü polis memuruna çarptı
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan  açıklama şu şekilde:

Saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan cezaevi trafik ışıklarında, cadde üzerinde batı  istikametinden doğu istikametine doğru  yönetimindeki EU 335 plakalı aracı ile 258 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Fatih Ulaş (E-42), o esnada trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin dur emrine riayet emeyerek yoluna devam etmesi sonucu trafik görevi yapan polis memuruna çarpmıştır.  Kazada hafif şekilde  yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürerken, olaya methalder araç sürücüsü tutuklandı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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