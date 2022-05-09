LAÜ yüzümüzü ağarttı

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen QS kurumunun 2022 yılı için yaptığı değerlendirme sonucunda elde edilen başarının üniversite için büyük bir önemi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Yükseköğrenim alanında, dünya üniversitelerini derecelendirme konusunda uluslararası bir üne sahip olan İngiltere merkezli QS kuruluşunun ilan ettiği QS Stars üniversite değerlendirme sonuçlarına göre, üniversitemiz değerlendirme için kullanılan parametrelerin tamamı olan 8 farklı parametreden 5 yıldız (tam puan) almıştır. 2022 yılı değerlendirme sonuçlarına göre tüm parametrelerden tam puan alan LAÜ, bu büyük başarıyı adada elde eden ilk ve tek üniversite olmuştur. Uluslararası alanda üniversite için büyük bir prestij anlamına gelen bu değerlendirmede LAÜ, ‘Eğitim-Öğretim’, ‘Mezunların İstihdam Edilebilirliği’, ‘Uluslararasılaşma’ ‘Akademik Gelişim’, ‘Donanım ve Altyapı’, ‘Sosyal Sorumluluk’, ‘Uzmanlık Kriteri: Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ ile ‘Kapsayıcılık’ parametrelerinin hepsinden tam puan alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Tüm parametrelerde üniversitenin gösterdiği başarı gözönünde bulundurularak hesaplanan genel değerlendirme sonuçlarına göre de LAÜ, 2019 yılında sahip olduğu 3 yıldızı 5 yıldıza yükselterek bu alanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında bir ilke imza atmıştır.”

QS değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuçların Lefke Avrupa Üniversitesi’nin uluslararası alanda prestije sahip ve en üst düzeyde eğitim veren bir üniversite olduğunu gösterdiğini ifade eden Yükselen, “Çok çalışarak elde edilen bu büyük başarı üniversitemiz mezunlarının diplomalarının uluslararası alanda prestijini artırmıştır. Uluslararası bir üne sahip bağımsız dış değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, tüm kategorilerde ve genel değerlendirmede 5 yıldız alarak mükemmeliyeti tescil edilmiş olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin öğrencileri ve mezunları bu başarının haklı gururunu yaşamalıdırlar. Elde edilen ve adadaki üniversiteler arasında ilk ve tek olan bu tarihi başarıda büyük emekleri olan mütevelli heyetimize, akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve üniversitemizi destekleyen stratejik ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.



QS, tüm dünyada yükseköğretim kurumlarını derecelendiren ve kurumsal güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bir denetim hizmeti sunmakta olan uluslararası bilinirliğe sahip İngiltere Merkezli bir kuruluştur. QS yıldızları adı verilen bu değerlendirme hizmeti, modern ve küresel bir üniversiteyi işaret eden çeşitli özelliklere detaylı bir bakış içermektedir. QS denetim süreci, yükseköğrenimde öneme sahip olan farklı parametrelere göre üniversiteleri detaylı şekilde değerlendirmekte ve sonuçları ilan etmektedir.