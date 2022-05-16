Kutlamalar “Gençlik Meşalesi”nin yakılması ile başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bugün “Gençlik Meşalesi”nin yakılması ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, tarihin akışına yön veren sürecin aydınlık tarihini ve türk halkını cumhuriyete ulaştırdığı gün olduğunu söyledi..

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, kurtuluş ateşinin yakılışının 103’üncü yılında mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin tarihi miladı olan bugünü en içten duygularımla kutlar nice bayramlar dilerim. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak tarihin akışına yön veren sürecin aydınlık tarihini ve türk halkını cumhuriyete ulaştırdığı gündür. Ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır. Bu gün var olma kavgasına çıkanların, varını yoğunu mücadeleye verenlerin günüdür” diye konuştu.

19 Mayıs’ın, Atatürk’ün inandığı Türk gençliğinin günü olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk gençliğinin bundan sonra da Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak, bağımsızlık mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yaptı

Halk dansları gösterileri ile devam eden etkinlik Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve öğrencilerin Atatürk Anıtı önündeki meşaleleri yakması ile tamamlandı. BRT