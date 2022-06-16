Kur korumalı mevduat sistemi geliyor

Ankara temasları kapsamında Merkez Bankası başkanıyla görüştüklerini belirten Maliye Bakanı Sunat Atun, kur korumalı mevduat sistemine geçilmesinin detaylı olarak görüşüldüğünü kaydetti.

BRTK'da telefonla katıldığı programda konuşan Atun, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Şu anda Türkiye tarafından yürütülen para politikası bizim için önemli. Para arzındaki gelişmeler, uygulanmakta olan para politikası ve yeni alanlar konularında Türkiyeli mevkidaşlarımızdan bilgiler aldık. Kur korumalı mevduat sistemi önemli. Bununla ilgili yeni enstürmanların gelip gelmeyeceğine dair bilgiler aldık. Bir Türk devleti olarak kur korumalı mevduat sistemi dâhilinde olmamız gerekiyor. Son dönemde Türk ekonomisinde liralaşma stratejisi ön plana çıktı. Bunun bizim elimizde de olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim de bu sistemin dahilinde olmamız lazım.”“

Türk Lirası imkânının daha geniş olması gerekiyor!

Ülkedeki mevduatların yüzde 80’inin yabancı para birimi olması ve kredilerin de Türk Lirası cinsinden verilmesi nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getiren Atun, Türk Lirası imkanının daha geniş olması gerektiğine vurgu yaptı. Ülkedeki enflasyonun geldiği boyuta vurgu yapan Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘enflasyoın anlamında finansman da önemli bir meseledir’ ifadelerini kullandı. Atun, bu konuların çözüme ulaşması için üst düzey bürokratlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek, bir süre sonra çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.