Kubilay Özkıraç: Atun, elektrik kesme limitinin 675 TL olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Postası TV'de Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

“BAKAN ATUN İLE GÖRÜŞTÜM; LİMİTİN 675 TL OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, çoklu tarifenin kaldırılması sonrası, elektrik kesme limitinin 470 TL’den 100 TL’ye inmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın açıklamasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Özkıraç, konuyla ilgili Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştüğünü ve limitin 675 TL olduğunun kendisine ifade edildiğini kaydetti.

“EMEKÇİNİN MAAŞININ MASAYA YATIRILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Enerjide fiyat ayarlamasının yapıldığı bugünlerde çalışanların maaşlarının da gündeme getirilmesinin çok ilginç olduğunu belirten Özkıraç, “Bu ülkede emekçi kesimlerin maaşlarının masaya yatırılması bu ülkenin ayıbıdır.” dedi.