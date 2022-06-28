KTTO’NUN YEŞİL HAT TİCARETİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

GÜNEY KIBRIS’A İLK ZEYTİNYAĞI SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Zeytinyağı satışının yanında bugün çoksayıda tarımsal işlenmiş gıdanı nörnekleri, KıbrısTürkTicaret Odası’nınYeşil Hat ticaretini geliştirme çabaları kapsamında Güne yKıbrıs’a geçirildi.

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyenYeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticari faaliyetleri geliştirme çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde KıbrısTürkTicaretOdası (KTTO) yetkilileri tarafından ürün örnekleri ile denemesi yapılan zeytinyağı ticaretinin ilki, bugün gerçekleşti ve ilk parti zeytinyağı Kuzey Kıbrıs’tan sevk edilerek Güney Kıbrıs’taki alıcılara teslim edildi.

KıbrısTürk Ticaret Odasının gözetimin de ve Oda tarafından sağlanan belgelerile yürütülenYeşil Hat ticaretinin kapsamını ilgili Avrupa Birliği kurallarına göre genişletmek amacını taşıyan faaliyetlerise devam ediyor. KTTO görevlileri, bugün ayrıca, Yeşil Hat ticaretikapsamınagirmesigerekentarımsalişlenmişgıdaürünlerininGüneyKıbrıs’ageçmesiileilgili ilk girişimleriniyaptılar. KTTO GenelSekreterYardımcıları Mustafa ErgüvenileİzzetAdiloğlu, beraberlerindekimacun, pekmez, reçel gibi ürün örneklerini Güney Kıbrıs’a geçirerek sürece ilişkin olguları saptadılar.Yapılan çalışma sonucunda bir kısım işlenmiş tarım salgıdaların Güney Kıbrıs’a geçebildiği belirlendi.

Bugünkü çalışmalar sırasında, Esnaf, Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’ne ait zeytinyağı ürünlerinin GüneyKıbrıs’asatışı gerçekleştirildi ve ürünler alıcısına teslim edildi.Böylece tarımsal işlenmiş gıda ticaretinin ilki de gerçekleşmiş oldu.

Tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışının gerçekleşmesini nKuzeyKıbrıs’taki tarımsal üretim ile işlenmiş gıda faaliyetlerineYeşil Hat ticareti kapsamında önemli katkılarda bulunması bekleniyor .KıbrısTürkTicaret Odası Yeşil Hat kapsamında yürüttüğü mücadelesine her platformda devam etme yönündeki kararlılığını sürdürecektir.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 15:43