Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi.

KTTO açıklamasında, asgari ücretin artmasının ardından, asgari ücreti vergiden muaf hale getirmek için herhangi bir düzenleme yapılmadığından dolayı asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Başbakan ve ilgili bakanların ‘asgari ücretten vergi alınmayacak’ açıklamalarına rağmen asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekilerek, ekonomik koşulların ağırlaştığı bu günlerde, asgari ücretlinin alım gücünün korunması için asgari ücretin vergiden istisna tutulması gerektiğine değinildi.

Açıklamada, “Yılın başında tespit edilen asgari ücret ocak ayında yürürlüğe konan kişisel muafiyetle vergiden istisna olmaktadır. Ancak asgari ücretin yıl içinde ikinci kez tespiti vergi kapsamına girmesine neden olmuştur. Asgari ücretlinin alım gücünün korunması ve adaletli bir ücret elde etmeleri için devletin bir yasa gücünde kararname ile ücret geliri asgari ücret kadar olan çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması ivedilikle sağlanmalıdır.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 09:28