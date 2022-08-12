KTÖS eylemcilere destek verdi

Sendika adına açıklama yapan Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, hükümetin “ yasa tanımaz ve antidemokratik” olduğunu öne sürdüğü uygulamalarının “her alana yayıldığını ve kaos yaratıldığını” iddia etti.

Hükümetin uygulamalarının bilim ve bilgiye dayanmadığını, paydaşlardan görüş alınmadığını savunan Kaçmaz, “Parmak hesabıyla demokrasi uygulamaya çalışanlar bunun bedelinin ağır olacağını bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, KTÖS’ün sokakta hak arayan belediyelerden yana taraf olduğunu, BES ve DEV-İŞ tarafından alınacak her türlü grev ve eyleme tam destek olacaklarını ifade etti.